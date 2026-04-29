En un partido más trabado que espectacular, el Atlético Madrid y el Arsenal empataron a un gol en el juego de Ida de las Semifinales de la Champions League celebrado esta tarde en Metropolitano. Ambas anotaciones fueron penales; Viktor Gyökeres puso al frente al cuadro inglés al 44, mientras que al 56, Julián Álvarez igualó el marcador también desde los once pasos.

El partido de Vuelta se celebrará el próximo martes 5 de mayo en Londres. (Por Manuel Trujillo Soriano)