En un juego de poco espectáculo el Atlético de San Luis derrotó a las Chivas un gol por cero de visita en el estadio Akron, en el último juego del torneo en la fase regular y que manda a los Rojiblancos al play in. Al final la afición lanzó un abucheo generalizado por no poder ganar en un decisivo.

Luego de brindar un mal juego y con pocas ocasiones de gol, fueron los Potosinos los que aprovecharon un descuido y casi de último minuto Rodrigo Dourado al minuto 94 clavó el gol del triunfo.

De esta manera el Guadalajara se queda en 25 puntos en el noveno sitio de la clasificación y su rival en el play in sería Atlas o León.

Atlético de San Luis por su parte clasifica directo a la Liguilla con un total de 30 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)