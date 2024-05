El ex asistente de Pep Guardiola, el técnico español Domènec Torrent, fue anunciado como el nuevo entrenador del Atlético de San Luis de la Liga MX.

Torrent trabajó con Guardiola en Barcelona, Bayern Munich y en el Manchester City. Llega en lugar del brasileño Gustavo leal.

Después de su exitosa etapa en el Barcelona, Torrent continuó cosechando éxitos como asistente en el Bayern Múnich, donde obtuvo 7 títulos, entre ellos, 3 ligas de Bundesliga, 2 Copas de Alemania y 1 Mundial de Clubes. Luego, se trasladó al Manchester City, donde conquistó la Premier League y la Copa de la Liga de Inglaterra.

“Su historia, no terminó ahí, pues Torrent asumió el rol de director técnico en el conjunto estadounidense New York City de la MLS, logrando la mejor temporada en la historia del equipo y clasificándose para la CONCACAF Champions League. Después, continuó su carrera en el Flamengo de Brasil, posicionando al equipo en el tercer lugar de la tabla y clasificándolo para la Copa Libertadores. Su última experiencia como entrenador fue en el Galatasaray de Turquía, donde estuvo al mando durante la temporada 2021-2022”, dice comunicado.