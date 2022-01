Pese al aumento de contagios de Covid-19, la afluencia a las escuelas de educación básica se incrementó al cumplirse dos semanas del retorno a la presencialidad.

Era del 71 al 75 por ciento al inicio y ahora la asistencia es del 83 al 85 por ciento, señaló la coordinadora de Desarrollo Social, Anna Barbara Casillas.

Expresó la funcionaria que se tuvo una reunión con cuatro mil 200 directores para alinear el protocolo de actuación en caso de contagios y que no haya relajamientos, ni excesos en las medidas. Sobre la suspensión de clases en caso de brotes, este es el criterio.

“Si son menos de tres casos por grupo no se suspende el grupo, si son más de tres por grupo entonces se puede valorar la suspensión de este grupo”.

Señaló que no tienen reportes de escuelas donde los maestros estén siendo obligados a acudir pese a estar infectados ni que se sancione a escuelas por suspender clases de manera unilateral por reportar incremento de contagios entre su personal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)