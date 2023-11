En las últimas horas se incrementó el número de colonias que reportan falta de agua; en algunas zonas de la ciudad el desabasto comenzó desde el lunes y es hora que no ha retornado el suministro. Las colonias afectadas se ubican principalmente en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan.

San Miguel de Huentitán, Jardines de la Paz, Lomas de la Primavera, Villas de Guadalupe, Santa Cecilia, La Joya, Las Juntas, Quintero, El Fortín, Prados Tlaquepaque, son algunas de las colonias con suspensión de servicio en varias manzanas, mientras que en otras colonias se reporta baja de la presión.

En redes sociales del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó el miércoles de una reparación de una falla interna que afectaría varias colonias del norte de Zapopan, pero que el servicio quedaría reestablecido, pero en algunas zonas no se ha regularizado. No se informa aún la suspensión del servicio en otras colonias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)