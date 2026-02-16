El repunte de casos de sarampión y la obligatoriedad del uso de cubrebocas en escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara ha tenido consecuencias directas en farmacias y comercios, pues reportan desabasto parcial, incremento en precios y una mayor afluencia de clientes, principalmente por la compra de cubrebocas infantiles.

La medida se determinó el 5 de febrero y comenzó el 9 para durar un periodo de 30 días, y aplica en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, donde es obligatoria para personal educativo y estudiantes de educación básica y media superior.

A partir de esta disposición la demanda de cubrebocas se intensificó entre familias con hijos en edad escolar.