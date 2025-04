Ante los malos resultados, se incrementa la presión en el campamento del Monterrey, donde este jueves el mediocampista español, Sergio Canales, protagonizó una discusión en pleno entrenamiento con el técnico, Martín Demichelis, quien sin embargo, minimizó lo ocurrido y dijo que sólo fue un intercambio de opiniones.

“Usted le está poniendo el título de discusión, nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay intercambio de opiniones yo no soy autoritario, a mi me gusta que el jugador opine porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana, así que no tengo duda de que salgan los que salgan a jugar el fin de semana se van a ver once guerreros que en primer momento van a querer ganar el partido. ¿Cree que Sergio Canales le faltó al respeto? No, no, nada yo lo dejo en intercambiar opiniones y la opiniones las acepto”.

El Monterrey que perdió ante Xolos la jornada anterior y está al borde de salir de zona de play in, recibirá este sábado a las Chivas en el Gigante de Acero. (Por Manuel Trujillo Soriano)