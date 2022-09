Crece la molestia en contra de la gestión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien se ha convertido en motivo de desunión al interior del partido, como explica el senador yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Vale la pena hacerle un llamado al presidente del partido para que los comentarios que hace con respecto a quienes no compartimos esta propuesta, o bien no se generalicen o no se anticipen, porque me parece a mí que la primera preocupación del presidente del Comité Ejecutivo Nacional es propiciar la unidad y la otra debe ser tener la seguridad de que sus legisladores no votan por consigna sino votan por convicciones, porque esa es la tarea que se les encomendó, sobre todo los que somos producto del voto popular”.

Por ello consideró que es urgente una reunión de los senadores del PRI con su dirigencia nacional, encabeza por Alito Moreno. (Por Arturo García Caudillo)