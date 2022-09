La ley considera la figura de prisión domiciliaria y aunque provoque inconformidad existe, señala el presidente del Poder Judicial en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, al hablar sobre el caso del narcotraficante Miguel Angel Félix Gallardo.

Indica que es normal que la Fiscalía General de la República haya presentado una impugnación y aclara que el Félix Gallardo no ha salido aún de la prisión de Puente Grande, porque su familia no ha presentado el geolocalizador que deberá usar para estar monitoreado.

“Son caros y en el estado de Jalisco apenas se están implementando y los que tenemos solamente están implementados para el tema de violencia contra las mujeres y no se tiene en otros aspectos, pero pudiera involucrarse algún otro tópico para ello”.

Desconoce cuándo podría concretarse la prisión domiciliara. (Por Claudia Manuela Pérez)