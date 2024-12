Informa el Gobierno de Jalisco que serán ocho y no siete las mesas de seguridad en el interior del estado, luego que se pidió dividir Altos Norte y Altos Sur.

Luego de presidir la instalación de la mesa de Los Altos, junto con autoridades militares, el mandatario, Pablo Lemus indica que deberán sesionar cada semana.

“Ya no siete sino ocho mesas regionales. La primera solicitud de las alcaldesas y los alcaldes de la zona de los Altos de Jalisco fue dividir la región Altos Norte de la Región Altos Sur, sobre todo por los desplazamientos. Les pedí que cada semana sesione la Mesa de seguridad en su región y que no puede mandar representantes. Hoy hubo dos ausencias y tomo nota”.

Señala que hoy faltaron a la mesa, el alcalde de San Juan de Los Lagos, donde fue su instalación, y San Diego de Alejandría. (Por Claudia Manuela Pérez)