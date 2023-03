El brote de Gripe aviar que se registró en granjas de los altos de Jalisco, en el último trimestre del año pasado, sólo afectó el uno por ciento de la producción de huevo en el Estado y no es pretexto para el incremento en el precio del producto, señala el director técnico de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Aldo León Canal.

“En el tema sanitario lo que le puedo decir es que no hubo una afectación, porque no rebasó más del uno por ciento de lo que tenemos. Entonces, pues gracias a la colaboración con los avicultores y con las instituciones no hubo afectación aquí, el tema del precio es seguramente por otros temas que no son nuestra competencia”.

Destaca que Jalisco sigue en el primer lugar nacional en la producción de huevo.

En otro tema indica que en la entidad se han aplicado más de 40 mil vacunas gratuitas contra la gripe aviar en granjas de ave de traspatio y la vacunación continúa. (Por Claudia Manuela Pérez)