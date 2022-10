Acompañada del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco, 13 músicos, 15 Caballos Domecq y el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán; la cantante Lila Downs se presentó anoche en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, ante 3 mil asistentes.

Lila se mostró emocionada de poder hacer este concierto único con caballos, pues tiene una conexión especial con estos animales. Así lo narra en exclusiva para Notisistema: “Mirar a los caballos me tocó tanto, que hasta me distraía y se me olvidaba que tenía que estar cantando; no sé cómo describirte… Las personas que de verdad queremos tanto a los caballos es una conexión muy grande”.

Durante casi dos horas y con tres cambios de vestuario, la originaria interpretó 22 de sus canciones, que aunque la lluvia no daba tregua, poco a poco cedió, y al calor del mezcal con el que brindó en repetidas ocasiones, Lila Downs hizo disfrutar a los tapatíos. (Por Kevin Casillas).