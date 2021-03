La desinformación no es sólo para quienes se encuentran formados desde hace varios días sino también para quienes se inscribieron en los programas haciendo caso en lo que marcó la autoridad.

La señora María Torres explica que a pesar de que cumplió con lo que se dijo en un inicio, ahora no sabe qué hacer.

“Pero, pues al oír las noticias de que iban a vacunar a todo, y le iban a dar preferencia a los que estaban inscritos, pues vengo a las 8:00 de la mañana y me encontré con todo esto. Entonces, la gente se molesta porque tiene tres días haciendo fila”.

Ella, al igual que cientos de tapatíos que se acercan por primera vez a los centros de vacunación, se encuentran con una gran cantidad de personas organizadas por su cuenta que en algunos casos superan la cantidad de vacunas asignada, por lo que tendrán que esperar otra fecha para poder vacunarse. (Por Aníbal Vivar Galván)