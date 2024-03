A pesar de los avances en materia de igualdad de género, aún no es tiempo de echar las campanas al vuelo, asegura la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“Claro que hay muchas cosas pendientes, claro que esto no nos permite decir ya terminamos, hay que echar las campanas al vuelo y sentarnos hoy a ver cómo surte efecto todo lo que hayamos logrado, no podemos todavía declarar esa situación, pero sí seguiremos en la búsqueda para un día poder decir ‘las acciones afirmativas en México ya no son necesarias, ya forman parte de nuestra realidad cotidiana, de nuestra cotidianidad en materia de igualdad de género y sustantiva después”.

Por eso el 8M no es un día para celebrar y conmemorar, sino para declarar de nueva cuenta que las mujeres no pueden permanecer sentadas viendo como avanza el país, sino que deben seguir en pie de lucha. (Por Arturo García Caudillo)