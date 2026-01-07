Aún no hay fecha para la presentación de la iniciativa de reforma electoral ni del curso que seguirá la propuesta, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tenerlas. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas. No, todavía no está lista la reforma. —¿No hay una fecha todavía? —No, todavía no. Sí, lo mencionó Ricardo Monreal, apenas nos vamos a reunir el próximo lunes, ya ven que nos reunimos con los coordinadores parlamentarios. Todavía no está terminada la propuesta”.

De hecho, señala, ayer se reunió con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes le presentaron la primera revisión sobre los foros que sobre el tema se llevaron a cabo y habrá un nuevo encuentro la próxima semana. (Por Arturo García Caudillo)