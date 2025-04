Aunque no hubo acuerdos, la plática que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la semana pasada con su homólogo estadounidense Donald Trump, sirvió para aclararle los motivos por los cuales no deben aplicarse aranceles al acero y el aluminio mexicanos.

“En el caso de acero y aluminio planteamos que nosotros somos deficitarios, es decir, Estados Unidos exporta más acero y aluminio a México, que lo que México exporta a Estados Unidos y nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio pues sean cero aranceles y que en todo caso se discuta lo que está fuera del tratado de libre comercio. Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo, pero hay comunicación, tanto a nivel secretaría como a nivel de presidentes”.

En cuanto a los aranceles a la industria automotriz, dijo no querer adelantar nada, pero insistió en que puso por delante los intereses de México. (Por Arturo García Caudillo)