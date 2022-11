No llega la justicia para los deudos de Edin, Estefanía y Brian, los tres adolescentes muertos hace un año luego que fueron brutalmente impactados por la camioneta que manejaba Yigal “R”, presuntamente en estado de ebriedad.

La mamá de Edin, Amanda Aguirre, señala que el juicio está tomando demasiado tiempo y la justicia no llega.

“Tuvimos una audiencia que iba a ser la audiencia intermedia, la cual no se llevó a cabo. La cual dieron tres días más. Quedaron de notificarnos para nueva fecha y hora y hasta ahorita no nos han notificado nada. No sabemos si va a haber un procedimiento abreviado que nosotros estamos en completo desacuerdo”.

Las familias de los tres jóvenes muertos se niegan a la realización de un procedimiento abreviado que significaría que Yigal “R” acepte su responsabilidad y pueda seguir su proceso en libertad con el pago de la reparación del daño. (Por José Luis Escamilla)