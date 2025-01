En tanto se declara lista la estrategia emergente para su atención, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, confirma que aún no llegan a Jalisco migrantes deportados de Estados Unidos por la administración del presidente Donald Trump.

“De momento no, no ha habido. Esperábamos para el día de hoy tal vez un vuelo charter, así fue la información que nos proporcionó el Instituto Nacional de Migración el lunes pasado y hasta el momento yo acabo de hablar por la mañana hoy muy temprano, a las siete de la mañana con la delegada del INM aqui en Jalisco y se confirma que hasta el momento no hay ningún dato de algún deportado”.

Salvador Zamora indica que están listos para recibir a los jaliscienses deportados, a quienes se les apoyará para llegar a sus lugares de origen. Se tendrá disponibles como albergues el Hotel Villa Primavera de la UdeG y el edificio de la Policía de Guadalajara. (Por Gricelda Torres Zambrano)