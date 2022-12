Aunque desde ayer es válido que los automóviles que participan en choques lamineros se muevan para no estorbar, todavía no se aplica en su totalidad la medida.

Como ejemplo el choque ocurrido este mediodía en carriles centrales de avenida López Mateos, casi al cruce con Eulogio Parra.

Aunque ambos conductores contaban con seguro cuando llamaron a sus compañías nadie les dijo que tomaran fotografías y se movieran.

Fue hasta la llegada de policías viales que se cambiaron a un lugar donde no estorbaban, dijo Jorge Ochoa uno de los conductores.

“Porque pues aunque yo sé perfectamente que la ley entró en vigor a partir del 1 de diciembre pues no nos dieron indicaciones en las cabinas. Nos dijeron esperen al seguro, pues esperamos al seguro. No nos pidieron ni fotos ni nada por el estilo, es decir, el procedimiento para las aseguradoras como que todavía no están operación, pero afortunadamente llegaron los oficiales”.

Con las modificaciones a los procedimientos se supone que quienes participen en un choque laminero se pueden mover siempre y cuando no haya lesionados, daño al mobiliario urbano y que ambas partes cuenten con seguro. (Por José Luis Escamilla / Foto: Ilustrativa de archivo)