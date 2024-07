Pese a las primeras lluvias y tormentas que se han registrado en lo que va del temporal, aún no se puede dar por terminado el periodo de sequía, considera el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Mauricio López.

“No, no, oficialmente no podemos hablar que la sequía ha terminado. Se ha mitigado un poco, pero seguimos con valores deficitarios en cuanto a la precipitación. Si bien hemos tenido lluvias importantes no han sido suficiente para paliar los déficit que se acumularon los meses anteriores”.

El gobernador Enrique Alfaro, quien disfruta en estos momentos de un periodo de 15 días de licencia, califica como superada la peor sequía en la historia.

Señala que las presas El Salto y Calderón, se encuentran a un 63.20 y 19.38 por ciento de su capacidad, respectivamente. (Por Gricelda Torres Zambrano)