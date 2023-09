Aunque ya son varios los funcionarios, quienes han señalado sus aspiraciones políticas para el proceso electoral de 2024, como el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz y el de Asistencia Social, Alberto Esquer, de momento no se ha definido quiénes serán los relevos hasta que no inicie la convocatoria formal al proceso interno de Movimiento Ciudadano, y ocurren las salidas, afirmó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro.

“No, hasta no se formalice un planteamiento y una aspiración de manera formal, no tenemos perfiles para sustituirlos, ya veremos cuando se presenten las propuestas, hoy lo que creo que es importante es que el proyecto político inicie la construcción de los acuerdos, tenemos que acelerar el paso”.

El gobernador reconoció que se entero de que Marco Valerio Pérez Gollaz dejaría próximamente la Secretaría del Trabajo por los medios de comunicación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)