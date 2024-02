Ofendido por el reportaje en que se le acusa de haber recibido sobornos por parte del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, amagó con no recibir este martes a una delegación de funcionarios de los Estados Unidos.

“Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono, y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante, Elizabeth, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir. Ya hice el compromiso que sí, porque cómo voy a estar yo allí sentando si soy sospechoso. —¿Le van a ofrecer la disculpa? —No hablé de ese tema con el presidente Biden. Hablamos del tema migratorio”.

Y es que López Obrador culpa a la DEA de haber fabricado información en su contra, pues sus agentes están molestos porque ya no pueden actuar libremente en México. (Por Arturo García Caudillo)