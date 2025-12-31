Tras el descarrilamiento en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde perdieron la vida 13 personas y alrededor de 100 resultaron heridas, se habilitaron camiones turísticos para trasladar a los pasajeros que ya habían adquirido su boleto a Salina Cruz, Oaxaca-Coatzacoalcos, Veracruz.
El pasado martes la Fiscalía General de la República concluyó las necropsias de 13 personas fallecidas, realiza entrevistas a varias personas de la tripulación, en apego a los protocolos y procedimientos respectivos, destacando las diligencias relativas a la caja negra, que es el registrador de movimientos del tren.
Autobuses trasladan pasajeros que ya tenían boleto en el Tren Interoceánico
