Tras el descarrilamiento en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde perdieron la vida 13 personas y alrededor de 100 resultaron heridas, se habilitaron camiones turísticos para trasladar a los pasajeros que ya habían adquirido su boleto a Salina Cruz, Oaxaca-Coatzacoalcos, Veracruz.

El pasado martes la Fiscalía General de la República concluyó las necropsias de 13 personas fallecidas, realiza entrevistas a varias personas de la tripulación, en apego a los protocolos y procedimientos respectivos, destacando las diligencias relativas a la caja negra, que es el registrador de movimientos del tren.