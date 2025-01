Conductores que este jueves decidieron retirar los portaplacas de sus autos para evitar sanciones, aún cuando señalan falta de claridad en los detalles sobre las multas, esperan que el operativo que arrancó hoy para sancionar a quienes tapen parcial o totalmente los medios de identificación de las placas, no sea una medida recaudatoria.

“Yo le quité el portaplacas, quité los portaplacas en mi carro para envitarme cualquier tipo de problemas: que si está tapadonel código, que si está tapado el letrero de Jalisco, para evitarme cualquier tipo de problemas que no vayan a parar y hacer perder el tiempo, mejor preferí quitárselos. Ojalá que esto sea para beneficio y que no sea una medida nada más recaudatoria como otras han sido”.

Hasta esta tarde, las autoridades viales no han ofrecido un balance de cuántas sanciones se han emitido por este concepto. (Por Edgar Flores Maciel)