Ahora hasta por hostigamiento te pueden acusar si se te ocurre preguntarle a una agente vial la causa del por qué te infraccionan, así lo ocurrió a Juan, taxista de la ciudad quien relate.

“Yo estaba cargando un colchón, lo cual, le dije que me permitiera para amarrarlo, me dijo que no, que me permitiera los papales, le comento que cuál es el motivo, y me dijo, retírese porque me siento hostigada, con esas palabras -¿Y qué hizo usted?- Preguntarle nuevamente y me vuelve a decir otra compañera de ella, por favor retírese o si no va a ser por hostigamiento”. (Por José Luis Jiménez Castro)