Minimiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el desfalco a Segalmex, que asciende a 15 mil millones de pesos, asegurando que quienes llevaron a cabo este delito tienen protección de grupos de interés.

“Y no va a haber impunidad para nadie, tan es así, que ya están presos como ocho o diez y están dictadas órdenes de aprehensión. Y hay jueces que no han querido dar las órdenes de aprehensión, porque este grupo, fíjese lo que son las cosas, está protegido también, porque la mayoría viene de los partidos opositores”.

Volvió a defender al titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, asegurando que es una persona buena y honesta que fue traicionada por funcionarios que él mismo invitó a colaborar en esta empresa. Sin embargo, aclaró que en caso de que resulte responsable, no lo encubrirá. Finalmente, comentó que dio órdenes para que el secretario de la Función Pública informe cuál es el monto real del desfalco y cuánto se ha recuperado. (Por Arturo García Caudillo)