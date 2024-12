La secretaría del Trabajo y la empresa Caabsa tienen mesas de negociación para dar certidumbre a 600 trabajadores, luego que concluya el contrato de concesión de recolección de la basura con Guadalajara, el 17 de diciembre.

El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, indica que la novedad es que los trabajadores no quisieron presentar una demanda colectiva y se analiza caso por caso.

“Hay un diálogo total y se está viendo caso por caso, al final del día así lo decidieron ellos no hacerlo de manera colectiva sino de manera individual. Alrededor de 600 personas que han ido a demostrar su inquietud primordialmente más que un tema de denuncia como tal, una inquietud para saber qué es lo que va a suceder con ellos”.

Asegura que la empresa se ha mostrado accesible a la liquidación de los trabajadores, aunque no es un hecho. (Por Claudia Manuela Pérez)