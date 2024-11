Los ocho mil feminicidios que el estado mexicano ocultó del 2015 al 2022, fueron descartados sin protocolo o análisis del caso, sentencia Pablo Navarrete, ex-director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres y defensor de derechos humanos.

“Lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea un feminicidio y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad que no están catalogadas como feminicidio”.

El maquillaje y ocultamiento de las cifras de feminicidios es algo muy grave, por lo que Pablo Navarrete advierte que mientras el estado no lo reconozca, poco impacto tendrán las acciones para su combate. Pero no solo eso, sentencia el especialista, la impunidad del delito supera el 98 por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)