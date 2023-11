Fue la insistencia de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas la que permitió la localización de dos cuerpos enterrados en una casa de la calle Núñez Morquecho, en la colonia Las Conchas de Guadalajara.

La coordinadora de las Madres Buscadoras de Sonora Indira Navarro indicó que esa finca ya había sido supuestamente intervenida por la fiscalía de personas desaparecidas y les aseguraron que no había nada.

“Pues el MP les dijo si quieren busquen, no van a hallar absolutamente nada. Según metieron geo radar, K9, pero ya nos dimos cuenta de que a veces ni la tecnología es suficiente para poder sacar a nuestros desaparecidos. Localizamos dos cuerpos completos en osamenta”.

Ahora que las autoridades saben que sí había cadáveres dónde dijeron que no, comenzarán con las diligencias forenses, pero sin permitir el paso de los colectivos que fueron quienes lograron el hallazgo. (Por José Luis Escamilla)