Las autoridades de salud del estado de Jalisco no han ofrecido certeza para garantizar que a todo el personal médico de la entidad se le pueda aplicar vacunas contra el Covid, incluyendo a los médicos particulares, considero el Director del Instituto Jalisciense de Metabolismo, Eduardo Márquez Rodríguez, quien recordó que el secretario de salud, Fernando Petersen, primero aseguró que ya se tenían vacunas para los galenos y luego dijo que siempre no.

“En el inicio de la nueva jornada de vacunación mencionaba que parte de ésta dotación iba a ir para el sector médico no inmunizado. En un video subido a redes lo mencionaba claramente, sin embargo, horas después nos comentaron que solamente se iba a aplicar la segunda dosis a médicos ya inmunizados. En una entrevista de radio el doctor Petersen comentaba que bueno, que la indicación fue de la federación, que solamente se incluyera a esta grupo”.

Un grupo de médicos se manifestó este domingo en las puertas de la secretaría de esalud para solicitar a las autoridades estatales y federales que se garantice vacunación anti Covid, tanto para médicos del sector público como el privado pues, insistieron, a los segundos les toca atender los casos que surgen en los barrios y las colinas de la metrópoli. (Por: Aníbal Vivar Galván)