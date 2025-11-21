Ante el anuncio de bloqueos para este lunes, las secretarías de Gobernación y Agricultura exhortaron a productores y transportistas a mantener el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía.

En un comunicado, ambas dependencias señalaron que ya se han realizado mesas de trabajo para atender sus demandas y advirtieron que los conflictos no se resuelven “con bloqueos ni con intereses partidistas”.

Gobernación informó que, a petición de los agricultores, la Cámara de Diputados los recibirá ese mismo día para discutir la iniciativa de Ley de Aguas.

Respecto a los transportistas, la Segob mantiene reuniones con agrupaciones nacionales y estatales para mejorar la seguridad en carreteras y agilizar trámites.