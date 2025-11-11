Autoridades de la Ciudad de México han celebrado, hasta el momento, acuerdos reparatorios con 78 de las 99 víctimas identificadas tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que causó la muerte de 32 personas.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, indicó que actualmente se tienen identificadas a 99 víctimas de la tragedia registrada el pasado 10 de septiembre, y se investigan distintos casos, como el delito de lesiones culposas, casos de fallecimiento, así como de daños materiales.