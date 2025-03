Para el presidente de SOS México capítulo Jalisco, Anuar García, Jalisco se convirtió en una inmensa fosa de cadáveres, sin embargo, y pese a ello, las cifras en torno a los homicidios que ofrecen las autoridades estatales se maquillan al no contabilizar los cientos de cuerpos encontrados en sitios de inhumación clandestina.

“El tema es el mismo: no aumentan los homicidios aquí en el estado de Jalisco, a pesar de todos estos vestigios e indicios de personas que se encuentran en estas fosas, por ejemplo, porque la respuesta del gobierno del estado siempre ha sido: ‘como no sabemos cuándo fallecieron, pues no podemos establecer en un mes por dicho homicidio”, y entonces se queda en el aire y parece que Jalisco no está tan peor, cuando realmente con estas fosas clandestinas, nos encontramos en el peor lugar del país, pero aprovechen esas lagunas para hacer parecer como que el estado no está tan mal”.

Sobre el rancho de exterminio de Teuchitlán, Anuar García abonó que no es a la Guardia Nacional a quien se debe castigar o culpar, sino a la propia Fiscalía del Estado que no investigó a fondo, algo que dijo, es sencillamente increíble. (Por Edgar Flores Maciel)