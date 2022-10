Ya pasaron tres meses desde que acudieron autoridades de la Secretaría de Educación y del municipio al kinder Juan José Barajas, en Acatlán de Juárez, y no ha habido solución a la problemática de las inundaciones en un módulo de la escuela.

El presidente de los padres de familia, Arturo Sedano, indica que acudieron elementos de Protección Civil del Estado a evaluar el inmueble y determinaron que no presenta daño estructural, pero no entregaron el dictamen por escrito y los trámites no avanzan.

“El secretario de Educación que nos dé una respuesta viable, que se comprometan, pero no nos han contestado la petición que les dejamos con las más de 250 firmas de padres de familia”.

Agrega que los niños, más de 200, toman sus clases en forma dividida tres días por semana debido a que una parte de la escuela está afectada por inundaciones y cerrada.

Urgen una solución. (Por Claudia Manuela Pérez)