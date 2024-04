A pesar de que la Fiscalía de Desaparecidos ha ofrecido transparencia a los colectivos de búsqueda de personas, y que además la ley en la materia la obliga, en total hermetismo se da el procesamiento de las dos fosas clandestinas encontradas por los Guerreros Buscadores de Jalisco.

La coordinadora del grupo, Índira Navarro indicó a Notisistema que la fosa de la colonia Las Pintas del municipio de El Salto ya fue cerrada la semana pasada y nadie les informó.

“Hemos estado pasando mucho coraje José Luis porque en la fosa de El Salto en ningún momento nos avisaron que se había terminado de procesar y les he estado marcando. El coordinador de los no de ahí, el que está a cargo quedó que iba a estar atendí y . Ha evadido mis llamadas. Hablé con el otro lo que estuvo a cargo por última vez y fue el que me hizo saber. Incluso le marque de otro teléfono para que pudiera contestarme”.

Sobre la fosa clandestina ubicada en el cerro del Cuatro los trabajos continúan pero nadie les ha actualizado el número de hallazgos.

En esta última fosa clandestina los trabajos con maquinaria pesada persisten. (Por José Luis Escamilla)