Aunque reconoció que no contaba con toda la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la decisión de la Secretaría de Educación Pública sobre el regreso de la política de reprobar a estudiantes de primaria y secundaria que no demuestren los conocimientos suficientes para avanzar al siguiente grado.

“Lety es maestra, y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo, y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo”.

Dijo no ser un sabelotodo y que por ello son los secretarios quienes toman las decisiones sobre las áreas que a ellos corresponden. (Por Arturo García Caudillo)