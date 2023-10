El presidente Andrés Manuel López Obrador, ve con buenos ojos el dictamen para la desaparición de los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, que anoche fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados.

“Por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba. Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego, eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso”.

Y aprovechó para arremeter en contra de jueces, magistrados y ministros, pues según él, en nada benefician al pueblo. (Por Arturo García Caudillo)