El presidente de la Comisión de Árbitros del futbol Mexicano, Armando Archundia, aseguró hoy que la decisión del silbante, Adonai Escobedo de no validar el gol de Chivas en el Clásico Nacional ante el América del sábado pasado fue acertada, al no existir una toma contundente que demostrará que el balón cruzó la línea de meta en su totalidad.

“Analizamos esta jugada en particular y como ustedes también saben no hay una toma contundente que nos diga el balón atravesó la línea de gol, todo el diámetro, por lo tanto la decisión que toman en la cancha tanto los árbitros como el video-arbitraje es totalmente acertada”.

Indicó que la implementación de la tecnología del “Ojo de Halcón” es un tema que se ha platicado con la Liga pero por su costo se ve lejana.

(Por Manuel Trujillo Soriano)