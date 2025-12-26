El Comité Técnico Tarifario aprobó un incremento en la tarifa técnica del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual quedó establecida en 14 pesos. No obstante, el monto que pagarán los usuarios, así como los esquemas de subsidio, serán definidos por el gobernador de Jalisco.

El secretario de Transporte del estado, Diego Monraz, aclaró que el ajuste aprobado corresponde únicamente a la tarifa técnica, es decir, al costo real de operación de un viaje en transporte público, y no implica de manera automática un aumento en la tarifa al usuario.

“La tarifa al público, la tarifa en general porque hay tarifas con descuentos y subsidiadas, pero la tarifa general técnica que se aprobó para los próximos 5 años es de 14 pesos. Fue el resultado de la indexación que está en la ley y que incluye los resultados los indicadores que hemos mencionado”.

Durante la sesión realizada este viernes, la propuesta fue avalada con cuatro votos a favor y dos en contra. Los votos disidentes correspondieron al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte y a la Universidad de Guadalajara, esta última en representación del conjunto de las universidades. (Por Marck Hernández)