El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2026. La oposición votó en contra, asegurando que aunque es mucho dinero lo que se está autorizando, los recursos están mal repartidos, como explica el priista Mario Zamora.

“¿O será que Morena quiere el dinero porque quieren ir a Tokio a comprar obras de arte; o a lo mejor al senador Noroña se le antoja otra casita en algún otro lugar de recreo; ¿o será que hay dinero que quieren usar para campañas anticipadas como en Chihuahua, con Andrés Chávez. Contéstate tú ciudadano, para que quieren tanto dinero y en qué y para qué lo están usando”.

Tras la aprobación, se hizo un receso para iniciar este miércoles con la discusión de las más de mil 200 reservas. (Por Arturo García Caudillo)