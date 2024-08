Por mayoría, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó la reforma para garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos. El panista Éctor Jaime votó a favor, pero anticipó que quizás estemos ante una reforma de saliva.

“Estamos realmente ante dos mundos hoy, el primero, que fue el reporte de Hacienda que se adjunta anexa a la iniciativa que dice que no tiene impacto que va a quedar solamente en una ilusión la reforma del presidente porque no tiene plazas, no tiene nuevos hospitales, no tiene nuevos programas y no tiene nuevos recursos. Entonces dice Hacienda que no tiene impacto presupuestal y por eso recomienda que la aprobemos. Una reforma de saliva. Y la segunda, hecha por nuestro Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que dice que para cubrir lo que aquí se señala, se requieren 232 mil millones de pesos”.

El dictamen será turnado a la 66 Legislatura, que entra en funciones el 1 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)