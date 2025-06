Ante la ratificación del nombramiento del ex titular del desaparecido Insabi, Juan Antonio Ferrer, como embajador de México ante la Unesco, la senadora panista Lilly Téllez, aseguró que en lugar de premiarlo deberían enviarlo a la cárcel

“Uno de los hombres más corruptos y el que más infligió dolor a los mexicanos, el responsable de la falta de medicamentos, el responsable del desvío de miles de millones de pesos que eran del Sistema de Salud, el responsable que pagó 400 por ciento más caros las mascarillas, ventiladores y pruebas Covid, ese ladrón en lugar de ir a la cárcel lo van a mandar a París, pagado con tus impuestos. No tienen vergüenza”.

La Comisión Permanente también ratificó el nombramiento del ex comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien será cónsul en Dallas. (Por Arturo García Caudillo)