El Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúa con su proceso de expansión y modernización mediante la construcción de un nuevo patio operativo para vehículos de plataforma, obra que busca mejorar la movilidad, seguridad y experiencia de traslado de usuarios y visitantes.

Así lo anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro:

“Estamos habilitando este lugar. Es un estacionamiento para vehículos de plataforma que se encuentra a tan solo un kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. ¿Qué va a suceder? Baja un pasajero del avión, sale y, bueno, pues va a caminar treinta metros, va a llegar a un sistema de transporte con aire acondicionado que lo va a llevar a este lugar. Y aquí van a poder tomar el automóvil de plataforma de su preferencia”.

El proyecto coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como el Grupo Aeroportuario del Pacífico, permitirá ordenar las operaciones de transporte por aplicación y agilizar el flujo vehicular en una de las terminales aéreas con mayor crecimiento del país.