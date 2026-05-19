El Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúa con su proceso de expansión y modernización mediante la construcción de un nuevo patio operativo para vehículos de plataforma, obra que busca mejorar la movilidad, seguridad y experiencia de traslado de usuarios y visitantes.
Así lo anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro:
“Estamos habilitando este lugar. Es un estacionamiento para vehículos de plataforma que se encuentra a tan solo un kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. ¿Qué va a suceder? Baja un pasajero del avión, sale y, bueno, pues va a caminar treinta metros, va a llegar a un sistema de transporte con aire acondicionado que lo va a llevar a este lugar. Y aquí van a poder tomar el automóvil de plataforma de su preferencia”.
El proyecto coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como el Grupo Aeroportuario del Pacífico, permitirá ordenar las operaciones de transporte por aplicación y agilizar el flujo vehicular en una de las terminales aéreas con mayor crecimiento del país.
Avanza construcción de nuevo patio para vehículos de plataforma en el Aeropuerto de Guadalajara
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúa con su proceso de expansión y modernización mediante la construcción de un nuevo patio operativo para vehículos de plataforma, obra que busca mejorar la movilidad, seguridad y experiencia de traslado de usuarios y visitantes.