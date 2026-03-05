En el marco del llamado Mundial Social que organiza el Gobierno de la República, se están construyendo o rehabilitando en todo el país, cerca de dos mil 500 canchas de futbol en sus diferentes modalidades, de las cuales mil 200 estarán ubicadas en las 29 entidades que no serán sedes de la Copa del Mundo 2026, como explica la titular de Sedatu, Edna Vega.

“Se hicieron visitas para garantizar que fueran áreas susceptibles de construcción, que no fueran inundables, que tuviéramos regularizada la propiedad. Tenemos la propuesta de 1200 canchas, en 29 entidades del país, de estas 800 canchas son totalmente nuevas. Es decir, no había una cancha ahí previamente y 400 son de rehabilitación”.

Además, se construyen 500 canchas en la Ciudad de México y 500 en Monterrey, y 270 en Jalisco. La meta es contar con cuatro mil 208 canchas. (Por: Arturo García Caudillo)