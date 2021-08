En sesión compartida entre las Comisiones de Vigilancia y la de Estudios Legislativo, se dio trámite al dictamen donde buscan reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción de Jalisco y se elimina el sueldo a integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Las comisiones aprobaron el documento que será pasado al pleno. El diputado Jesús Hurtado, promotor de la iniciativa, defendió que se les quite el sueldo con este argumento:

“Para que los ciudadanos no tengan ningún tipo de interés que los ate y decimos pues en el primer argumento, no se puede ser parte de lo vigilado. Se habla de la estatura moral pero también yo diría es la estatura moral que en muchos casos debe venir de la independencia económica”.

Esta reforma ha sido criticada por diferentes organismos y eslabones vinculados al sistema estatal anticorrupción, al señalar que es violatoria a los derechos de las personas que ocupan estos cargos y que en el fondo buscan debilitar al organismo.

Por Héctor Escamilla Ramírez