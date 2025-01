Tras las modificaciones realizadas en comisiones de la Cámara de Diputados, se garantizará que la subcuenta de vivienda de los trabajadores estará totalmente segura, explica el vice coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Los trabajadores no deben de tener ningún pendiente. Sus cuentas de vivienda no tienen ningún peligro, no hay ningún riesgo. El instituto funcionará con un resguardo y una vigilancia, una fiscalización profunda de parte de la Secretaría de Hacienda, de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de parte de la Auditoría Superior de la Federación”.

Asimismo, se garantizará el carácter tripartita del Infonavit, se darán las facilidades para la adquisición de terrenos para construcción y para que los trabajadores de menores ingresos adquieran viviendas dignas. Para tal efecto, este viernes se reunirán las comisiones del Trabajo y de Vivienda, y se espera que el 1 de febrero en la apertura del periodo ordinario de sesiones, se discuta el dictamen en el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)