El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se dice satisfecho con los trabajos de búsqueda del estudiante Aldo González Sevilla, desaparecido el pasado 13 de abril en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Indica que hay avances.

“Pero en general nos han dicho los avances, sí hay un trabajo de investigación. Cuando la última que yo estuve con el Fiscal decía que si había cerca de 50 agentes trabajando en la investigación de la búsqueda y me garantizaba que había un gran equipo trabajando en la búsqueda de Aldo, que simplemente pues sí, me sumo a la petición del papá para que no dejemos la búsqueda y que hagamos todo para encontrar a Aldo ¿no?”.

Se cumplieron 20 días de la desaparición de Aldo, de 19 años; las labores de búsqueda se han realizado también en Tepatitlán. (Por Claudia Manuela Pérez)