El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el nombramiento de dos perfiles que actuarán como interventores para la extinción de los partidos Futuro y Hagamos, luego de no alcanzar el tres por ciento de la votación que marca la ley para mantener el registro.

Amado Salvador Casasola Navarro será el interventor del partido político local Hagamos.

Por otra parte, se nombró como interventor del partido político Futuro a Héctor Romero Fierros.

El nombramiento se da por la presunción que no alcanzaron la votación requerida, aunque faltan se agoten los procesos judiciales interpuestos por sendas fuerzas políticas. A través de sus redes sociales, la excandidata de Futuro, Daniel Chávez, se inconformó con la designación de Romero Fierros, al señalar que es una persona cercana al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y que en el pasado ha manifestado animadversión por esta fuerza política.

El partido Hagamos no se ha manifestado sobre este nombramiento de Casasola. (Por Héctor Escamilla Ramírez)