En próximas horas, terminará la revisión de 59 paquetes de la votación de la elección de Guadalajara.

La diligencia se desarrolla en la sede del Tribunal Electoral, donde sólo falta menos del 10 por ciento de ellos por ser abiertos.

La apertura de bolsas y cajas implica la búsqueda de varias actas que se encontraban extraviadas y que por ello no fueron sumadas al cómputo final.

A pesar de que se advirtió que el proceso se haría bajo el principio de máxima publicidad por el interés público de la diligencia, la apertura de paquetes se realiza a puerta cerrada.

Estos 59 paquetes que se encuentran en escrutinio forman parte de un grupo de 104 casillas de Guadalajara que aparecen con “cero votos” en el cómputo final de la elección tapatía, donde ganó la emecista, Verónica Delgadillo.

Los otros 46 paquetes no se consideran a revisión porque si bien sus actas aparecen en cero, aún así fueron registradas en el resultado final, mientras que las otras 59 las actas no aparecen computadas, en algunos casos porque en la mitad de ellas, las actas de cómputo y escrutinio no sabían donde estaban. (Por Héctor Escamilla Ramírez)