A un año de que se realizaron las mesas de diálogo entre organismos sindicalizados y autoridades estatales para la reforma al sistema de Pensiones y que no se han realizado los cambios a la ley, el titular del instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano, afirmó que si no hay grandes cambios es porque se busca cumplir la promesa hecha a los trabajadores que no habría modificaciones sin tener acuerdos entre todas las partes.

“Se dejó muy en claro que para llevar a cabo una propuesta de iniciativa, tendría que haber consenso de todos los representantes de los sindicatos, de los colectivos, pensionados y jubilados. Entonces solamente los temas que estuvieran acordados por unanimidad iban a ser propuestos para que los diputados analizaran hacer las iniciativas”.

Señala que hay seis temas donde si alcanzaron acuerdos, como mejorar la eficiencia y operatividad del Ipejal, pero aún no se llegan a acuerdos sobre el tema de las aportaciones entre otros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)